Cristiano Ronaldo wspomina finał Euro 2016

Jak Cristiano Ronaldo wspomina dzień finału Euro 2016? Piłkarz opowiedział o tym w wywiadzie dla France Football. O Ronaldo jest teraz głośno za sprawą biografii "Cristiano Ronaldo. Biografia". Autor książki, komentator sportowy Guillem Balagué, zdradził wiele sekretów z życia jednego z najbardziej pożądanych piłkarzy świata. Z fragmentów można wywnioskować, że Cristiano Ronaldo uwielbia kolekcjonować piękne kobiety jak trofea, ale jest też bardzo związany z mamą i zawsze przedstawiał jej swoje partnerki. Dużo w książce jest też oczywiście o piłce nożnej i miłości Ronaldo do jego kraju. Oczy całego świata były na niego zwrócone podczas finałowego meczu Portugalia-Francja na Euro 2016. Jak Cristiano Ronaldo wspomina dzień finału Euro 2016? Przy udzielaniu odpowiedzi na to pytanie, piłkarz postanowił nieco zażartować ;-).

Później jednak opowiedział, jak było naprawdę:

Nie, tak na serio, obudziłem się świadomy, że to wyjątkowy dzień, że zagramy finał mistrzostw Europy we Francji przeciwko Francji, ale mimo to spałem osiem godzin (...) Jasne, przemawiam też w szatni Realu Madryt, ale przy Portugalii czułem, że mam konkretniejsze zadanie, bo piłkarze bardziej patrzą na mnie jak na lidera, kogoś, kto im pomaga i chroni ich.