Cristiano Ronaldo zdradził, co myśli o Robercie Lewandowskim. Portugalczyk i Polak uchodzą obecnie za światową czołówkę najlepszych piłkarzy. Obaj odnoszą ogromne sukcesy na boiskach piłkarskich, świetnie zarabiają i prowadzą udane życie rodzinne. Czy między nimi jest rywalizacja, a może nawet... zazdrość? Najnowsza wypowiedź Cristiano Ronaldo o Robercie Lewandowskim mówi wszystko! Zdziwicie się!

Cristiano Ronaldo inspiruje się Robertem Lewandowskim

Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu telewizji ESPN. W rozmowie zdradził, że najlepsi piłkarze świata nie wzbudzają z nim zazdrości, lecz... inspirują go do dalszej pracy nad sobą! Wśród tych, którzy najbardziej wpływają na jego postawę znalazł się m.in. Polak, Robert Lewandowski. Ronaldo nie ukrywał jednak, że walka o pozycję najlepszego piłkarza świata jest zacięta i każdego roku musi dawać z siebie wszystko, by być w czołówce mistrzów.

Zawsze jest ktoś, kto chce cię zdetronizować, zająć twoje miejsce. Walczymy między sobą o to, by być najlepszym. Ja, Messi, Neymar, Lewandowski czy Higuain. To zdrowa rywalizacja, która jest potrzebna. Oni dają mi motywację, by każdego roku być lepszym od nich - powiedział Cristiano Ronaldo.

Zaskoczeni słowami Ronaldo?

Cristiano Ronaldo zdradził, że podziwia Roberta Lewandowskiego.

