Jak syn Dagmary Kaźmierskiej ocenia noty jury? Conan nie zmierzał owijać w bawełnę i przyznał, że na sali treningowej jego mamie idzie o wiele lepiej niż w programie na żywo. To jednak nie wszystko! Conan Kaźmierski opowiedział również o swoim debiucie na parkiecie "Tańca z gwiazdami". To był totalny spontan!

W trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli gorące tango, które niestety nie urzekło jurorów. Jednak na parkiecie wydarzyło się coś jeszcze, o czym rozpisują się internauci. Po występie Dagmary Kaźmierskiej w "TzG" na scenę wybiegł jej syn, który postanowił wręczyć jej bukiet czerwonych róż. Następnie celebrytka zażartowała, żeby jej syn pozbierał banknoty, które rozrzuciła podczas tańca. Tak też zrobił, a następnie wręczył je jurorom. Choć cała sytuacja była dość zabawna, nie zmieniło to zdania jurorów, którzy wspólnie przyznali parze tylko 21 punktów. W rozmowie z Party.pl zapytaliśmy Conana Kaźmierskiego, co sądzi o notach jury, syn celebrytki nie był zbytnio z nich zadowolony.

Okazuje się, że syn Dagmary Kaźmierskiej często jest obecny na próbach mamy i twierdzi, że na sali treningowej idzie jej o wiele lepiej niż w programie na żywo.

Przyznaje, że na próbach wygląda to lepiej, to prawda. Szczególnie ta cha cha z ostatniego odcinka wyglądała tysiąc razy lepiej na próbach. (...) Już nie wiem, na co zwalić, presja jury może

— dodał Conan.