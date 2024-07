Suri Cruise to jedno z najbardziej znanych dzieci showbiznesu. Znamy ją od narodzin, a fotoreporterzy starają się rejestrować każdy jej krok. Już jako trzylatka pierwszy raz założyła buty na obcasie. Ale to nie dzięki "dorosłym" pantofelkom zna ją cały świat. Przede wszystkim jej popularność to zasługa rodziców - Katie Holmes i Toma Cruise'a.

Tom od dawna jest wyznawcą kościoła scjentologicznego. Jeszcze przed ślubem namówił Holmes by również zmieniła wiarę.

Nie raz słyszeliśmy o dziwacznych zwyczajach wyznawców tej religii. Media bacznie obserwują sposób w jaki rodzice wychowują swoją córkę. Wszyscy spodziewali się, że piąte urodziny córeczki gwiazdorów będą czymś niesamowitym. Okazuje się jednak, że nie będzie to nic nadzwyczajnego.

Katie w wywiadzie radiowym opowiedziała, jak będzie wyglądał w tym roku 18 kwietnia (dzień urodzin Suri).

- To jest mój ulubiony dzień w roku. A więc będziemy mieć małe przyjęcie. Suri chce mieć piniatę. Planuje zaprosić kilka koleżanek i popływać z nimi w basenie. Wszyscy razem upieczemy tort urodzinowy - powiedziała aktorka.

Jak widać nawet w gwiazdorskiej rodzinie czasem może być... normalnie.

