Czy polskie gwiazdy rozpieszczają swoje pociechy na święta? Okazuje się, że niekoniecznie! W rozmowie z Party.pl Omenaa Mensah zdradziła, że jej nastoletnia córka Vanessa dostarczyła jej przed świętami długą listę prezentów. Prezenterka uznała rezolutnie, że jeśli jest lista, to trzeba z niej coś wybrać :) Skromniejsze oczekiwania gwiazdkowe zdaje się mieć córeczka Moniki Mrozowskiej:

Jagoda, czyli moja pięcioletnia córka, cieszy się ze wszystkiego, co dostanie. To jest urocze, bo to jest dziecko, które nawet gdy dostanie pudełeczko czekoladek, to cieszy się dokładnie tak samo jakby dostało telefon, nowy rower, nową sukienkę.