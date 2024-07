Już jest! Najnowszy teledysk Cleo, w którym wystąpił Patryk Pniewski, gwiazdor "Pierwszej Miłości"! Jak to się stało, że młody aktor miał okazję pojawić się u boku polskiej piosenkarki? Okazuje się, że młodego aktora do współpracy zaprosił sam Donatan, z którym Patryk Pniewski poznał się na jednym z festiwali. Dla gwiazdora znanego z serialu "Pierwsza miłość" było to kolejne aktorskie wyzwanie. Zwłaszcza, że klip jest kostiumowy i osadzony w dawnych latach. Pniewski zagrał w teledysku czarny charakter. Opowiedział o czym jest teledysk i jak go odczytuje.

Dla Cleo to jest historia jej prababci. Dla mnie jest to historia, w której starsza kobieta zakochuje się w młodszym facecie, a potem dochodzi do wniosku, że to nie to i odchodzi. (...) - zdradził Patryk Pniewski dla SE.tv.