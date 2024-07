1 z 7

Na początku października jako pierwsi informowaliśmy, że Agnieszka Sienkiewicz jest w ciąży! Długo nie czekaliśmy na pierwsze wyjście aktorki. Gwiazda pojawiła się na charytatywnej kweście podczas której zbierano pieniądze na rehabilitację Weroniki i Bartka. Prezentowała się wspaniale, choć cały czas pilnowała, aby zasłaniać ciążowe krągłości.

Bartuś (11 lat) i Weronika (7 lat) to kochające się rodzeństwo, ale ich dzieciństwo znacznie różni się od dzieciństwa zdrowych dzieci. Wszystko przez SMA (rdzeniowy zanik mięśni) na który cierpią obydwoje. Zarówno Weronika jak i Bartek nie biegają, a nawet nie chodzą. Choroba odbiera im siłę fizyczną, osłabia mięśnie szkieletowe, przez co utrzymanie ciała w pozycji pionowej jest niemożliwe. Choroba jest w tym momencie nieuleczalna, ale dzieciom pomaga codzienna rehabilitacja. Pomóc może także terapia komórkami macierzystymi, jednak łączny koszt leczenie wraz z rehabilitacją i zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego to około 300 000 PLN. Ten koszt przekracza możliwości finansowe pani Ewy, mamy rodzeństwa.

Akcję charytatywną organizuje komitet społeczny Łatwo Pomagać, zbiórka została zgłoszona do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dzieciom można pomagać także przez wpłatę na konto statutowe Fundacji „Lepszy Los”. W tytule przelewu należy wpisać: "Darowizna na rehabilitację oraz leczenie - Bartłomiej i Weronika Dul". Numer konta: Idea Bank 07 1950 0001 2006 0446 2929 0006

Akcję wspierają również Anna Dereszowska, Jan Wieczorkowski, Mikołaj Roznerski czy Paweł Małaszyński.