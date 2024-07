Jan Kliment i Lenka Klimentová od dłuższego czasu starali się o dziecko. W końcu tancerze ogłosili fanom radosną nowinę. Spodziewają się chłopca i z tego powodu nie kryją radości. Para chętnie dzieli się nowymi informacjami na temat ciąży ze swoimi fanami na Instagramie. Teraz tancerka udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym można już dostrzec ciążowe krągłości. Zobaczcie tylko, jak przyszła mama prezentuje się w bikini.

Lenka Klimentová pokazała ciążowy brzuszek w bikini

Lenka Klimentová dała się poznać publiczności jako tancerka występująca w "Tańcu z Gwiazdami". Podobnie jej mąż Jan Kliment występował w tanecznym show. Na pewnym etapie kariery odszedł z programu by zasiąść w jury "Mam Talent". Na co dzień tak samo jak w tańcu, oboje tworzą zgraną parę, która zyskała grono wiernych fanów. Jan Kliment i Lenka Klimentová starali się od jakiegoś czasu o dziecko. W końcu się udało. Lenka Klimentová i Jan Kliment pochwalili się na Instagramie, że spodziewają się synka. Ich życie już niedługo diametralnie się zmieni, ale na razie para udała się na beztroski wypoczynek do Chorwacji. Lenka pokazała na Instagramie zdjęcie w bikini i zdradza czy widać już u niej ciążowy brzuszek!

- Brzucha jeszcze aż tak nie widać za to poszło w dupkę i cycki. To początek drugiego trymestru - poinformowała na Instagramie.

Instagram/lenkakliment

Tancerka jest mocno podekscytowana stanem w jakim się obecnie znajduje. Podobnie z resztą jej mąż, który nie może się już doczekać aż w końcu zostanie ojcem. Para kilka dni temu wstawiła urocze zdjęcie, którym poinformowała fanów o płci dziecka.

- Bedze to nasz cudowny syn???? Wiecie co, ja wciąż nie mogę temu uwierzyć???? nie dociera do mnie że to na prawdę się dzieje!!!! Będziemy rodziną ???????? Jestem tak szczęśliwa i ciekawa, bo to będzie kompletnie nowe, dużo rzeczy się zmieni, będziemy się uczyć razem od siebie ale będziemy się bardzo KOCHAĆ! Już się kochamy♥️♥️♥️♥️ - zapewniła podekscytowana przyszła mama.

Jan Kliment i jego żona spędzają obecnie czas w Chorwacji, gdzie mogą cieszyć się swoim szczęściem. Para zabrała ze sobą również swoje ukochane psy. Lenka poinformowała na Instagramie, że razem z ukochanym zbierają siły na kolejne obozy taneczne. Wyjazd do Chorwacji stał się rytuałem pary, ponieważ jeżdżą w to miejsce co roku. Wygląda na to, że na przyszłe wakacje pojadą już we troje.

