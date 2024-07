Kariera Katarzyny Cichopek stanęła w martwym punkcie. Słodki uśmiech aktorki już nie zdobi okładek kolorowych pism, a ona sama dogrywa jako serialowa Kinga w "M jak miłość". W jesiennym sezonie aktorka nie ma czasu na drugie dziecko, bo i tak większą część poświęca 2-letniemu synkowi, Adasiowi.

- Myśleć i marzyć o kolejnym dziecku zawsze można, ale my nie spieszymy się tą decyzją. Skupiam się teraz na projektach, z którymi jestem od dłuższego czasu związana, czyli jest to "M jak miłość, to program "Sexy mamy" i oczywiście zapraszam do teatru - powiedziała Cichopek w rozmowie z "Faktem".



W przypadku kariery Kingi ciąża mogłaby być zbawiennym rozwiązaniem. Pamiętacie ile szumu było (i jest) w okół "seksy mamy"?

