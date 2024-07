1 z 7

Wydawałoby się, że gwiazdy mają na głowie tyle obowiązków, że w pyskówki z innymi sławnymi osobami wdawać się nie powinny. Nic bardziej mylnego! Celebrytki lubią sobie czasem skoczyć do gardła, a wzajemna krytyka to element PR-owej gry niektórych.

Niedawno głośno było o konflikcie Rihanny i innej ciemnoskórej piosenkarki, Ciary. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie wskazać konkretnego powodu konfliktu obu pań, ale na Twitterze aż zawrzało, szczególnie, gdy swoje posty do rywalki adresowała Rihanna, słynąca z ciętego języka. Nastroje gwiazd udzieliły się również ich fanom - obecnie wzajemnie się zwalczają, a odnoszącej niegdyś ogromne sukcesy Ciarze, zarzuca się kopiowanie RiRi. Ostatnio Ciara została przyłapana w drodze do restauracji w Los Angeles i rzeczywiście na pierwszy rzut oka przypominała mocno Rihannę i prezentowała się równie seksownie co jej konkurentka - te nogi i uśmiech! Dla nas obie powinny mieć swoje miejsce w show-biznesie, bo prezentują się nieziemsko.

Zobaczcie zdjęcia seksownej Ciary w Los Angeles: