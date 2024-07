Popularny aktor młodego pokolenia, znany m.in. z serialu "Majka" Tomasz Ciachorowski, po 30-tce dojrzał. Aktor kupił mieszkanie w Warszawie, związał się na lata kredytem i... wcale nie jest z tego powodu smutny!

Reklama

- Do tej pory byłem lekkoduchem i myślę, że bardzo powoli zaczynam dojrzewać, dorastać do pewnych rzeczy. Co nieco się zmieniam. Na przykład zacząłem oszczędzać na emeryturę - wyznał ze śmiechem aktor w rozmowie z "Na żywo".

Biorąc pod uwagę, że przystojny Tomasz wciąż jest wolnym facetem, nic dziwnego, iż jego nazwisko stoi niezwykle wysoko na liście singli do wyjęcia wśród młodych kobiet.

Reklama

(ac)