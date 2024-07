Chłopak Zosi Ślotały Kamil Haidar włączył się do dyskusji w sprawie przyjmowania syryjskich uchodźców do Polski. Ojciec Kamila Haidara pochodzi właśnie z Syrii, jego mama jest zaś Polką. Co sądzi o kryzysie wokół uchodźców? Swoje zdanie wyraził na Facebooku. Nie zabrakło mocnych słów:

Myślałem kilka dni czy napisać coś o ostatnich wydarzeniach. Czekałem aż emocje nieco ostygną, aby wydać rozsądne i rozważne oświadczenie i skomentować sytuacje jako politolog, a nie jako osoba emocjonalnie zaangażowana w problem traktowania uchodźcy w UE. Ale emocje nie opadły. Jestem cholernie wkurzony na mój kraj, wstydzę się wielu moich przyjaciół i sąsiadów, którzy zachowują bardziej jak troglodyci z III Rzeszy niż Europejczycy XXI wieku. Przykro patrzeć jak wiele osób się zdewaluowało w moich oczach i ujawniło swoje prawdziwe ja – ksenofobiczne, zacofane i prowincjonalne. Możemy być spokojni, że Noc Długich Noży czy Pogrom Kilecki goszczą już tylko na kartach historii? Nie byłbym taki pewny. Każde ludobójstwo zaczynało się od niewinnego kłamstewka i kilku „eterowych” krzykaczy.

Również inni polscy celebryci nie pozostają obojętni wobec uchodźców. Całkiem niedawno swoją opinią na temat przyjmowania do kraju Syryjczyków postanowiła podzielić się Magda Gessler. Restauratorka ma pewne obawy co do tego, czy Polacy powinni aż tak angażować się w tę kwestię, ponieważ polski system jest zbyt skomplikowany, a władze nie potrafią pomóc nawet swoim obywatelom.

