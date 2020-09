Agnieszka Woźniak-Starak pokazała jak wyglądał ślub Zosi Ślotały i Kamila Haidara! Było bajecznie!

Agnieszka Woźniak-Starak była gościem na sekretnym ślubie Zofii Ślotały i Kamila Haidara. Kiedy panna młoda podzieliła się już radosną informacją, jej przyjaciółka wrzuciła przepiękny kadr z zaślubin na swojego Instagrama. Zobaczcie, jak wyglądał ten bajeczny ślub!

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała ceremonię ślubną Zofii Ślotały i Kamila Haidara

Zofia Ślotała i Kamil Haidar po kilku latach związku stanęli na ślubnym kobiercu. Zdecydowali się na rodzinną i spokojną atmosferę, dlatego nie pisali ani nie mówili o swoich ślubnych planach w sieci. Na szczęście mogli liczyć na zaproszonych gości, którzy również uszanowali ich wolę. O swoim zamążpójściu poinformowała sama panna młoda.

Magia ✨🕊 Mr & Mrs. Haidar! Bardzo dziękujemy za wszystkie gratulacje! Na razie brakuje mi słów po wczorajszym dniu! 🙏🏼 Dziękuję wszystkim dzięki którym był to nasz wymarzony dzień... który udało się utrzymać w tajemnicy do samego końca! ❤️

Kiedy informacja o ślubie Zofii Ślotały i Kamila Haidara była już oficjalna, co nie co pokazała również Agnieszka Woźniak-Starak, która znalazła się z gronie zaproszonych gości. Nie jest tajemnicą, że od wielu lat przyjaźni się z młodymi. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" pokazała jak wyglądała ceremonia ślubna, co więcej uchwyciła ten najważniejszy moment! Wrażenie również robią dekoracje, które znalazły się w sali. Agnieszka Woźniak-Starak nakręciła także fragment imprezy weselnej - trzeba przyznać, że było naprawdę radośnie!

Kamil Haidar i Zofia Ślotała wzięli ślub w tajemnicy.

