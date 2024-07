Lara Gessler zamieszkała ze swoim chłopakiem, Pawłem! Córka Magdy Gessler po raz pierwszy opowiedziała o swoim nowym związku. Okazuje się, że para zna się od dawna. Lara Gessler jest bardzo szczęśliwa. Co na to wszystko Magda Gessler?!

Lara Gessler zamieszkała z chłopakiem. Kim jest?

Chłopakiem Lary Gessler jest Paweł, z którym pojawiła się kilka tygodni temu na imprezie. Restauratorka nie chciała jednak zdradzać, kim jest. W rozmowie z "Fleszem" zdradziła jednak kilka ciekawych szczegółów na temat swojego związku:

Tak, jestem bardzo szczęśliwa. Mam mężczyznę , który mnie kocha i szanuje. I to jest w tym momencie najważniejsze. Połączyły nas chemia i totalny brak rozsądku. Dwoje totalnych hedonistów pod jednym dachem. To nie może się nie udać - mówi w rozmowie z magazynem Flesz.

Jak Lara Gessler poznała swojego chłopaka? Paweł również pracuje w branży gastronomicznej. Lara zna go od 6 lat, jednak dopiero teraz zbliżyli się do siebie. Zaiskrzyło na wspólnych wakacjach. Przy okazji Lara zdradziła, co o jej nowym związku myśli jej mama, Magda:

Stwierdziliśmy, że albo się tam pozabijamy, albo upewnimy się, że warto w ten związek inwestować. Wszystko potoczyło się błyskawicznie i ani przez moment nie żałowaliśmy tej decyzji. Jesteśmy sobie taką dwuosobową rodzinką i jest nam idealnie. Mama nie ma wyjścia, musi Pawła akceptować.

Tymczasem Magda Gessler na razie... przygląda się związkowi córki:

Jestem szczęśliwa, kiedy moja córka jest szczęśliwa. Na razie się przyglądam - mówi gwiazda TVN.

Larze i Pawłowi życzymy dużo miłości!

Lara Gessler z chłopakiem.

Lara Gessler zamieszkała z chłopakiem.

ONS

Córka Magdy Gessler jest bardzo szczęśliwa!