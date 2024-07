CeZik jest jedną z największych rodzimych gwiazd w serwisie YouTube. Artysta zasłynął z humorystycznych filmików i zabawnych piosenek, które wraz z nim śpiewali Magda Gessler czy Czesław Mozil. Ostatnio w sieci furorę zrobiło wideo z przeróbki występu Patty wraz z zespołem oraz klip z występem Józefa w brytyjskim "X-Factor". Zobacz: Polak zachwycił w brytyjskim "Mam Talent!"

Wczoraj Cezik gościł w studiu "Dzień Dobry TVN". W rozmowie opowiedział o kulisach powstawania swoich produkcji.

- Ten pomysł był zainspirowany Patty i "Zaklęta antylopą". Sam pomysł Józefa powstał, gdyż zacząłem się irytować, że ludzie oglądają moje klipy i nie zwracają uwagi na adnotacje i opisy, które wklejam. Zależało mi, aby ludzie wiedzieli, że "antylopa" to jest przeróbka. Nie sądziłem, że ktoś może dopuścić myśl, że taka piosenka była wykonana na żywo. Nie mieściło mi się to w głowie. Okazało się, że 1/4 osób, która oglądała ten klip nie zwracała uwagi na to co jest napisane w opisie, tylko słuchała tekstu, patrzyła na obrazek. Wszystko się zgadza, to musi być oryginał.