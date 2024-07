Fani kina, a w szczególności kultowych "Gwiezdnych wojen" są wstrząśnięci wiadomością o śmierci Carrie Fisher. Odtwórczyni jednej z głównych ról całej sagi - Księżniczki Lei - miała ledwie 60 lat.

Przy okazji media przypominają, że Carrie dopiero niedawno przyznała się do czegoś, co fani filmu od lat podejrzewali - mianowicie do romansu z filmowym Hanem Solo, Harrisonem Fordem.

W filmie księżniczka Lea i Han Solo mieli się ku sobie, dlatego dziennikarze pytali aktorów czy to tylko romans na potrzeby filmu czy może między nimi zrodziło się coś więcej. Ale przez wiele lat żadne z nich nie ujawniło prawdy. W końcu aktorka zdecydowała się opowiedzieć o tym, co ją łączyło z Fordem. Co ją do tego skłoniło? Carrie Fisher znalazła swoje pamiętniki pisane w trakcie zdjęć w Londynie, które zostały wydane jako "The Princess Diarist".

Carrie Fihser wspomina romans z Harrisonem Fordem

Romans aktorki i aktora trwał zaledwie trzy miesiące. W czasie kręcenia sagi Carrie Fisher miała zaledwie 19 lat, a Harrison Ford 33 (dzieliło ich więc aż 14 lat), a także żonę i dwóch synów. Jak aktorka wspominała ten czas?

To było bardzo intensywne. Byłam niedoświadczona, ale z jakiegoś powodu mu zaufałam. Był miły - napisała w swoich pamiętnikach "The Princiess Diarist".

Podobno aktorzy poznali się na imprezie imieniowej George'a Lucasa, reżysera "Gwiezdnych wojen". Harrison Ford miał zaproponować Carrie Fisher, że odwiezie ją do domu, kiedy ta już była pijana. Ostatecznie para spędziła razem noc. W swoich wspomnieniach Carrie zdradziła również inne szczegóły:

W tygodniu byliśmy Hanem i Leią, a podczas weekendu Carrie i Harrisonem. (...) Popatrzyłam na Harrisona. Twarz bohatera, z kilkoma kosmykami włosów opadającymi na szlachetną, lekko zmarszczoną brew. Jak mogłabym zadowolić kogoś takiego?

Carrie Fisher i Harrison Ford po latach spotkali się na planie VII części sagi "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy", której premiera odbyła się w 2015 roku.

Carrie Fisher przyznała się do romansu z Harrisonem Fordem

Carrie Fisher miała wówczas 19 lat

Harrison Ford wdał się w romans w wieku 33 lat, mając żonę i dwóch synów

