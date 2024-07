Mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach – tak jest i w kolekcji marki SOLO FEMME, gdzie detale dopełniają każdy model buta. Metalowe klamry, lakierowane czubki, czy przełamanie delikatnego koloru mocnym akcentem – to wszystko sprawia, że buty na pewno będą hitem tego sezonu.

Reklama

Tegoroczna jesienno-zimowa kolekcja marki SOLO FEMME zdominowana jest przez ciepłe, stonowane barwy i proste w formie kształty. Marka prezentuje szeroki wybór botków i kozaków. Kampania SOLO FEMME idealnie wpisuje się w światowe trendy.

To co wyróżnia kolekcję to przede wszystkim delikatne, przygaszone kolory, które idealnie komponują się z jesiennymi trendami. Butelkowa zieleń, brązowy, miodowe i beżowe barwy to podstawowa paleta odcieni w tym sezonie.

Reklama

Tak prezentują się najciekawsze propozycje marki SOLO FEMME na nadchodzący sezon: