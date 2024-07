Buddha Cafe to składanka z muzyką świata skierowana do miłośników lounge music, reagge i chillout. Przeważają hinduskie rytmy, ale znajdziemy na niej również odrobinę elektroniki czy gitarowych brzmień. Jest to odpowiedź skierowana na stale rosnącą rzeszy osób zakochanych w kulturze i obyczajach Indii.

Muzyka ze składanki Buddha Cafe jest taka jak filmy z Bollywood optymistyczna, kolorowa i przepełniona pozytywną energią. Kompilacja najlepszych utworów z tego gatunku zamieszczona na 2 CD. Buddha Cafe to najprostszy sposób na odrobinę egzotyki w domowym zaciszu. Polecamy!