Agnieszka Woźniak-Starak bez makijażu w domowym zaciszu... "Wyglądasz jak nastolatka"

Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła fanów zdjęciem z domowego zacisza. Do nowej fotki zapozowała zupełnie bez makijażu i w niedbałej ale za to bardzo prostej i wygodniej fryzurze i to właśnie tym wydaniem zachwyciła swoich odbiorców! Zobaczcie, jak się prezentuje na co dzień!

Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca bez makijażu

Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Jej stylizacje cechują elegancja i oryginalność. Nierzadko decyduje się również na kontrowersyjne elementy garderoby, które mogłyby odtrącić niektóre miłośniczki mody. Ostatnio coraz częściej możemy obserwować modowe wariacje a to wszystko dzięki temu, że Agnieszka zdecydowała się dołączyć do obsady "Dzień Dobry TVN" i często gości na ekranach naszych telewizorów. Jak jednak wygląda na co dzień, kiedy nie musi wychodzić do pracy?

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała się internautom w zupełnie innym wydaniu. Zdjęcie z domowego zacisza bez grama makijażu na twarzy zachwyciło obserwatorów dziennikarki. Uroku dodały jej także modne okulary a także bardzo proste wiązanie włosów - zwykły kucyk:

- Jesteś piękna Aga!!!

- Ale pięknie wygląda Pani bez make-up. Świeżo 😍

- Ale ładnie, jak młodo 😍

- Agunia♥️ piękna jesteś😍

- Pani Agnieszko - ślicznie Pani w tych okularach! Wygląda Pani jak nastolatka 😊

Lubie oglądać takie zupełnie zwyczajne zdjęcia gwiazd?

Fani zgodnie twierdzą, że Agnieszka Woźniak-Starak nawet w takiej odsłonie wygląda przepięknie. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do jej eleganckich i oryginalnych looków. Tym razem zaskoczyła nieidealną odsłoną.