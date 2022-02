Tak mieszka Kasia Skrzynecka! "Z nutą kolonialnego klimatu i egzotyki" ZDJĘCIA z domu gwiazdy

Przez pandemię komunia córki Kasi Skrzyneckiej odbyła się we wrześniu (zazwyczaj ta uroczystość ma swoje miejsce w maju). Gwiazda "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pokazała serie zdjęć z rodzinnego wydarzenia - uwagę przykuwa nie tylko komunijna sukienka Alikii, ale również... dorosła córka jej męża, Marcina Łopuckiego, Paula. Zobaczcie zdjęcia Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka bardzo schudła. "TV dorzuca Pani jakieś 17 kg". Co za zmiana! Komunia córki Kasi Skrzyneckiej Córka Kasi Skrzyneckiej, 10-letnia Alikia Ilia, przystąpiła w sobotę do Komunii Świętej. Jej słynna mama na swoim Instagramie pokazała serię zdjęć z tego radosnego wydarzenia - cała rodzina prezentowała się naprawdę elegancko! Maj we wrześniu 💞 #familytime #uroczystość 💞🥰🥰🥰 To była piękna, uroczysta i rodzinna sobota Na komunii nie mogło zabraknąć starszej córki męża Kasi! Paula Łopucka ma 25 lat i zachwyca urodą, także samą Skrzynecką! Zobacz także: Tajniki diety gwiazd! Adele schudła 40 kilo, Tomasz Sekielski ponad 70! Jak? Znamy ich sekrety Kasia Skrzynecka jest zachwycona urodą swoich córek i wcale jej się nie dziwimy: Jak ten czas leci, jak te córeczki pięknie kwitną jak wiosenne kwiatuszki 🌸🌸 ... jakbym to przeżywała niemal wczoraj, gdy moja mama upinała mi włosy, rumianki i welonik do Komunii.... Teraz na pewno cieszyła się i świętowała z nami z Nieba .... Zobacz także: Komunijne stylizacje gwiazd. Czy ktoś przebił sukienkę komunijną Dody ? Wyświetl ten post na Instagramie. ...