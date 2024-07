Brytyjski chodziarz Tom Bosworth oświadczył się swojemu partnerowi. Trwa seria oświadczyn, jakich jesteśmy świadkami w trakcie igrzysk olimpijskich. To już czwarte, a igrzyska Rio 2016 jeszcze się nie kończą!

Reklama

Kto następny? Może jakieś oświadczyny w polskiej kadrze?

Czwarte oświadczyny w trakcie igrzysk Rio 2016

Tom Bosworth nie zdobył w Rio medalu kończąc chód na 20 kilometrów na szóstym miejscu, ale i tak pojawił się w Brazylii ze złotym krążkiem w kieszeni. I po skończonych zawodach postanowił po niego sięgnąć oświadczając się na plaży Copacabana swojemu partnerowi Harry'emu Dineleyowi. A potem oznajmił o tym całemu światu za pośrednictwem swojego Instagrama. Wkrótce potem zaczęły napływać gratulacje.

To już czwarte oświadczyny w Rio di Janeiro. Wcześniej Marjorie Enyi, wolontariuszka pracująca przy igrzyskach, oświadczyła się swojej partnerce, brazylijskiej rugbistce Isadorze Cerullo, a tuż po zakończonych zawodach w skokach do wody z trampoliny chiński zawodnik Qin Kai poprosił o rękę srebrną medalistkę Rio 2016 He Zi. Trzecią parą, która postanowiła przypieczętować związek małżeństwem była brytyjska złota medalistka w ujeżdżeniu Charlotte Dujardin i jej narzeczony Dean Wyatt. Wyatt na trybunach dopingował Charlotte z przyczepioną do koszulki kartką z napisem: "Czy możemy się w końcu pobrać?" :).

Zobacz także

Charlotte Dujardin i Dean Wyatt.

East News

Qin Kai i He Zi.

East News

Marjorie Enya i Isadora Cerullo.

Twitter/CatalinaBe_

Reklama

Tom Bosworth i Harry Dineley.