Serial "Kasia i Tomek" to już legenda polskiej telewizji komediowej. Za sprawą fenomenalnej gry aktorskiej i przedstawienia problemów małżeńskich w krzywym zwierciadle miliony Polaków pokochały Kasię i Tomka, czyli Joannę Brodzik i Pawła Wilczaka. TVP postanowiło z powrotem połączyć ich na ekranie.



Obecnie Joannę można oglądać w "Domu nad rozlewiskiem", natomiast Paweł od czasu do czasu pojawia się w filmach. Scenariusz serialu dla tego aktorskiego tandemu powstał dawno temu, jednak żadna stacja się wtedy nim nie zainteresowała, ale znów wróciły szanse powrotu.



- Producenci mają niedługo zrealizować odcinek pilotowy i dopiero na tej podstawie TVP podejmie ostateczną decyzję - donosi osoba z produkcji w rozmowie z "Super Expressem". Twierdzę, że jest to bardzo dobry pomysł. A przy tym Joasia i Paweł są bardzo dobrymi, popularnymi, lubianymi i budzącymi sympatię aktorami - dodaje Ilona Łepkowska.



Ciekawe czy będzie to produkcja na wzór "Kasi i Tomka" czy "M jak miłość", jak myślicie?



