Monika Brodka oraz Małgorzata Braunek zostały Ambasadorkami nowej marki kosmetyków antyalergicznych AA Technologia Wieku, która wejdzie na rynek już w lutym.

Linia AA Technologia Wieku to bogata gama kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy przeznaczona dla kobiet w sześciu kategoriach wiekowych: 18+, 30+, 40+, 50+, 60+ oraz 70+, co jest niewątpliwie nowością na polskim rynku.

Monika Brodka wspierać będzie swoim wizerunkiem markę AA Technologia Wieku, linie 18+, 30+, 40+, natomiast Małgorzata Braunek – linie 50+, 60+, 70+. Obie Ambasadorki pojawią się w kampanii prasowej oraz w materiałach promocyjnych, a Monika Brodka wystąpi także w kampanii telewizyjnej.

kj