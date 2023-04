Doda po 20 latach otrzymała drugą nominację do Fryderyków. Przez ostatnie tygodnie nie ukrywała, że już nie może doczekać się wydarzenia. Była wdzięczna, że po latach branża zdecydowała docenić jej twórczość nominując jej album "Aquaria" w kategorii "Album Roku Pop". Nagroda jednak ostatecznie nie trafiła w jej ręce. Wokalistka skomentowała fakt, że Fryderyk przemknął jej koło nosa na Instagramie. Fryderyki 2023: Doda bez nagrody Za nami Festiwal Fryderyki 2023. Dużo emocji wśród widzów wzbudziła obecność Dody. Doda nawiązała do swojej kreacji z Fryderyków sprzed lat , nawiązując do swojej ponad 20-letniej nieobecności na gali rozdania nagród. To również jej pierwszy występ muzyczny na antenie TVN po latach "bana". Gala rozdania Fryderyków 2023 to zdecydowanie jedno z ważnych wydarzeń w karierze muzycznej Dody. Podczas Fryderyków Doda pojawiła się z Dariuszem Pachutem, który kibicował ukochanej na publiczności. Niestety tym razem nie udało się zdobyć nagrody w kategorii "Album Roku Pop". Doda wróci do domu bez nagrody, która trafiła do rąk MROZA. Zobacz także: Fryderyki 2023: Julia Wieniawa w odważnej stylizacji. Na ściance nie pozowała sama Doda zabrała głos tuż po tym, jak okazało się, że wygrała Fryderyka. Opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z MROZEM i napisała: Tym razem @mrozu, może za kolejne 20 lat się uda Wokalistka cieszy się z sukcesu kolegi z branży. Zobacz także: Fryderyki 2023: Sara James w ognistych warkoczykach debiutuje na gali. ZDJĘCIA Fani są jednak zawiedzeni, że tym razem Doda nie otrzymała statuetki Fryderyka, jednak mają nadzieję, że na kolejną nominację nie będzie musiała czekać kolejnych 20 lat. Doda nie tylko w emocjach czekała na ogłoszenie wyników w...