Jedna z najbardziej popularnych polskich makijażystek nie tylko maluje gwiazdy, by doskonale wyglądały w blasku fleszy. Chętnie też ujawnia swoje makijażowe triki na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad pół miliona osób. Magdalena Pieczonka ma niepowtarzalny styl, ogromne doświadczenie i zawsze stawia na kosmetyki najwyższej jakości.

AA Wings of Color - ulubione kosmetyki Magdy Pieczonki

Makijaż powinnyśmy dopasować do typu urody, do pory dnia i do okazji. Jeśli chodzi o kolory i intensywność, pełną dowolność. Doświadczona makijażystka podkreśla jednak, że zawsze za efekt końcowy odpowiada jakość użytych kosmetyków. Magdalena Pieczonka od lat stawia na markę AA Wings of Color, a od jakiegoś czasu jest również jej ambasadorką. Wybór marki nie jest przypadkowy. Produkty AA Wings of Color działają jak makijaż pielęgnacyjny, są delikatne i nadają się również do cery wrażliwej i alergicznej, przy czym świetnie trzymają się na skórze. Magdalena Pieczonka ma kilka swoich sprawdzonych hitów, bez których nie może się obejść prywatnie i podczas pracy. Poznajmy je.