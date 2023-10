Nowości od polskiej marki AA Wings Of Color, czyli Star Secrets, to gwiazdorska kolekcja kosmetyków Magdaleny Pieczonki. Znana wizażystka się z nimi nie rozstaje! Podpowiadamy, jak możesz wykonać foxy eyes w zaciszu domowym, pięknie podkreślając kształt oczu i optycznie podnosząc ich zewnętrzne kąciki.

Nowości AA Wings Of Color: poleca Magdalena Pieczonka

Magdalena Pieczonka – to właśnie w jej ręce swoje twarze „oddają” nawet największe gwiazdy. Zupełnie nie dziwi nas fakt, że darzą ją takim zaufaniem. To doświadczona, utalentowana wizażystka i wieloletnia ambasadorka marki AA Wings Of Color.

Nie mogło być inaczej. Kosmetycznym trikom Magdaleny Pieczonki zaufałyśmy i my. Szczególnie, że makijaż w stylu foxy eyes to jej znak charakterystyczny. Efekt? Zachwycający! Nie bez powodu „lisie oko” cieszyło się tak ogromną popularnością podczas Party Fashion Night, czyli wydarzenia, którego marka AA jest partnerem.

Foxy eyes: jak zrobić?

Choć makijaż wygląda na dość skomplikowany, bez obaw – jego stworzenie nie zajmie ci wiele czasu. Żebyś i ty cieszyła się tym pięknym makijażem, zaopatrz się w kilka niezbędnych produktów. Cienie do powiek, kredka do oczu, eyeliner i tusz to rzęs to zestaw, bez którego w tym przypadku się nie obejdzie.

Precyzja – słowo klucz! Sekretem foxy eyes jest odpowiednia aplikacja cieni (jaśniejsze od wewnętrznej strony, ciemniejsze od zewnętrznej). Zacznij rysować kreski od zewnętrznego kącika oka (za pomocą kredki lub eyelinera). W „lisim oku” istotna jest również wewnętrzna część oka – nie zapominaj o niej! Delikatny trójkącik czyni go wyjątkowym i sprawia, że oczy uzyskują cudowny, migdałkowy kształt. Wytuszuj dokładnie rzęsy (im gęściej, tym lepiej) i… voilà!

Czego potrzebujesz, żeby zrobić „lisie oko”?

Umiejętności są ważne, ale pamiętaj, że wysokiej jakości kosmetyki, dzięki którym twoje foxy eyes będą prezentowały się zjawiskowo, to podstawa! My rekomendujemy te najlepsze, od polskiej marki AA Wings Of Color.

Delikatne, neutralne cienie do powiek? Foxy Eye Star Secrets są temu dedykowane. Piękna paleta naturalnych barw idealnie (choć subtelnie) podkreśli dokładnie to, co ma podkreślić.

są temu dedykowane. Piękna paleta naturalnych barw idealnie (choć subtelnie) podkreśli dokładnie to, co ma podkreślić. Długotrwała kredka do oczu Star Secrets – jest niesamowicie precyzyjna. Ma przyjemną, kremową konsystencję. Temperówka na końcu kredki sprawi, że twoje kreski zawsze będą wyglądać idealnie. Niesamowicie wygodna w użytkowaniu i miękka, genialnie podkreśli spojrzenie – kredka do oczu Star Secrets The Black to obowiązkowy element w kosmetyczce, jeśli chodzi ci po głowie make-up foxy eyes.

– jest niesamowicie precyzyjna. Ma przyjemną, kremową konsystencję. Temperówka na końcu kredki sprawi, że twoje kreski zawsze będą wyglądać idealnie. Niesamowicie wygodna w użytkowaniu i miękka, genialnie podkreśli spojrzenie – kredka do oczu Star Secrets The Black to obowiązkowy element w kosmetyczce, jeśli chodzi ci po głowie make-up foxy eyes. Eyeliner The Black Star Secrets – marzy ci się kreska idealna już od pierwszego pociągnięcia? Proszę bardzo. Z tym produktem jej wykonanie będzie czystą przyjemnością! Bez kruszenia się czy rozmazywania. Cieniutki pędzelek jest niezwykle wygodny i precyzyjny, dzięki czemu w krótkim czasie możesz samodzielnie stworzyć elegancki makijaż.

– marzy ci się kreska idealna już od pierwszego pociągnięcia? Proszę bardzo. Z tym produktem jej wykonanie będzie czystą przyjemnością! Bez kruszenia się czy rozmazywania. Cieniutki pędzelek jest niezwykle wygodny i precyzyjny, dzięki czemu w krótkim czasie możesz samodzielnie stworzyć elegancki makijaż. Maskara The Volume Star Secrets – czyli wisienka na torcie. Zbuduj efekt, na którym ci zależy. Delikatny, a może spektakularny? Silikonowa, wygodna szczoteczka w kształcie stożka sprawi, że twoje rzęsy w krótkim czasie zyskają niesamowitą objętość. Pssst, maskara jest hipoalergiczna i perfekcyjnie pogrubia oraz rozdziela włoski, bez efektu „osypywania”.

– czyli wisienka na torcie. Zbuduj efekt, na którym ci zależy. Delikatny, a może spektakularny? Silikonowa, wygodna szczoteczka w kształcie stożka sprawi, że twoje rzęsy w krótkim czasie zyskają niesamowitą objętość. Pssst, maskara jest hipoalergiczna i perfekcyjnie pogrubia oraz rozdziela włoski, bez efektu „osypywania”. Pamiętaj, że diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli zależy ci na wyrazistym makijażu, podkreśl swoje usta za pomocą gwiazdorskiej nowości. Nowa Pomadka semi-matt STAR SECRETS podkreśli twój uśmiech zaledwie jednym pociągnięciem. Zapewnia mocne krycie i komfortowe, satynowe wykończenie. Podkreśla usta intensywnym i trwałym kolorem.

Foxy eyes pozwoli ci optycznie wydłużyć oko i nadać twojemu spojrzeniu niesamowitej głębi. Magdalena Pieczonka to nasza największa inspiracja (nie tylko) w temacie tego właśnie makijażu. Jest najlepszym dowodem na to, że jakość produktów AA Wings Of Color, których używa na co dzień, jest absolutnie wyjątkowa.

Mamy nadzieję, że kosmetyczny trend na foxy eyes będzie nam towarzyszył jeszcze przez długi czas – efekt „lisiego oka” genialnie sprawdzi się bowiem w przypadku wielu wyjątkowych okazji.

