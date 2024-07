Trwają już przygotowania do trasy koncertowej „Femme Fatale”. Britney Spears wzięła się ostro do pracy, żeby dobrze wypaść przed swoimi fanami. Piosenkarka ciężko trenuje, a efekt już jest widoczny! Znajomy Britney zdradził w rozmowie z „Ok! Magazine”, że gwiazda schudła już prawie 10 kilogramów.

Nie tylko wysiłek fizyczny przyczynił się do takiego efektu, okazuje się, że od kiedy gwiazda przestała pić alkohol, skończyły się huśtawki nastrojów Spears.

-Najlepsze co mogła dla siebie zrobić, to rzucić alkohol- mówi informator.

Miejmy nadzieję, że Britney wytrwa w swoich postanowieniach.

