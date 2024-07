Brad Pitt i Angelina Jolie starają się ochronić swoje pociechy przed światem show-biznesu. Brad i Angelina zdaja sobie sprawę z tego, że paparazzi zrobią wszystko, żeby ich zdjęcia jak najczęściej pojawiały się w kolorowych magazynach. Słynna para aktorów uznała więc, że skoro prędzej czy później ktoś sfotografuje ich dzieci, to lepiej zgodzić się na sesję zdjęciową z której pieniądze będą mogli przekazać na cele charytatywne.

Brad przyznaje jednak, że była to dla nich trudna decyzja.

- Sprzedawanie prywatnych zdjęć, na których widać intymne chwile jest bardzo dziwne. Szczególnie, kiedy pokazujesz osoby, które chcesz przed tym uchronić. W takim świecie żyjemy i sami o to prosiliśmy. Wiemy do czego zdolni są ludzie, żeby zrobić zdjęcie. Dlatego zdecydowaliśmy się, że przechytrzymy ich na samym początku. Zamiast dawać zarobić osobom, które nie zasługują na szacunek, zrobiliśmy coś dobrego- wyznał w „NPR” Brad Pitt.

Przypominamy, że za pierwsze zdjęcia dzieci Angeliny i Brada, kolorowe magazyny zapłaciły im łącznie ponad 18 milionów dolarów.

