Święta u Magdy Gessler co roku wyglądają bajkowo i bardzo magicznie. Najpopularniejsza polska restauratorka do Bożego Narodzenia przygotowuje się już kilka tygodni wcześniej. Chce aby w ciągu grudniowych dni jej najbliżsi nie tylko rozsmakowali się w specjałach, które przyrządziła, ale spędzili miłe chwile w rodzinnym gronie przy wspólnym stole. Zobacz: Co Gessler ugotuje na święta?

Gessler udzieliła ostatnio wywiadu do magazynu "Viva! ze smakiem". Opowiedziała w nim m.in. jak należy przygotować się do gwiazdki, aby wypadła perfekcyjnie. W rozmowie Magda wyznała również, że styl jej życia nie pozwala na to, aby co roku te wyjątkowe święta mogła spędzić ze swoimi dziećmi.

- Różnie to bywa, każde z nich prowadzi intensywne życie prywatne, często przebywamy w grudniu w różnych częściach świata. Ale dwa lata temu byliśmy wszyscy razem w Toronto. Udało się zebrać tam prawie całą rodzinę. I było jak za dawnych czasów. Życzenia, kolędy, kluski z makiem. Dom nie jest zbyt duży, ale się pomieściliśmy.

W dalszej części rozmowy Magda zdradziła swoje tegoroczne bożonarodzeniowe plany. Okazuje się, że restauratorka pod koniec grudnia ucieka z polski.

- Też jadę do Toronto. Wigilia odbędzie się u mojej przyjaciółki w jej polsko-włoskiej restauracji Pizza Piazza. Przyjaciółka stara się kultywować polskie tradycje, jest tam rzeczniczką polskości. Ja więc upiekę ciasto, zrobię kapustę i uszka. Ale resztę potraw przyrządzi sama, a ja postaram się tylko za bardzo nie wtrącać. Zaprosiła też mojego tatę, który na pewno przyjedzie. Z bratem spotkam się tylko przed wylotem do Toronto, żeby przełamać się z nim opłatkiem. Życzenia świąteczne są bardzo ważne, bo wierzę, że zawsze się spełniają. Może dlatego, że jest w nich szczerość. Święta to taki czas kiedy wybaczamy sobie różne urazy. Oczyszczamy serca ze złych myśli. Boże Narodzenie to święto miłości i wybaczania.

Cały wywiad z Magdą Gessler, z którego szczegółowo dowiecie się jak przygotować idealne święta przeczytacie w specjalnym numerze "Vivy!", "Viva! ze smakiem". Już w sprzedaży.

