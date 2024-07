Kora Jackowska zrobiła wszystkim niespodziankę i podczas finałowego odcinka Must Be The Music ściągnęła wzorzystą chustę z głowy i pokazała swoje włosy. Odważny gest gwiazdy okazał się hitem. Kora, przez długi czas ukrywała głowę pod barwnymi chustami, które wiązała w szałowy sposób. Jak widać gwiazda na dobre pożegnała się z chorobą, co bardzo nas cieszy!

Królowa polskiego rocka ma swój styl, a nawet jeśli czasem szaleje z lookiem - to my jej wszystko wybaczamy. W końcu prawdziwa artystka i diwa polskiej sceny muzycznej może sobie pozwolić na o wiele więcej niż przeciętna celebrytka. Zgadzacie się?

