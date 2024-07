Jeśli chodzi o Borysa Szyca media głównie się nim interesują ze względu na jego bujne życie uczuciowe. Aktor często zmienia partnerki, a media zastanawiają się, kiedy wreszcie postanowi się ustatkować. Wygląda na to, że gwiazdor znów jest zakochany, a jego wybranką jest córka znanej, aktorskiej pary. Zobacz: Szyc ma nową dziewczynę. To córka znanej aktorskiej pary

Reklama

Mało kto jednak wie, że aktor przygotowuje się teraz do roli w filmie "Zły" reżyserowanego przez Xawerego Żuławskiego. Z tego względu aktor postanowił schudnąć i trenuje pod okiem trenera Dariusza Brzezińskiego. Zajmował się on już między innymi przygotowaniami do roli Dawida Ogrodnika i Justyny Suwały, która w "Body/Ciało" zagrała anorektyczkę. Teraz Szyc także może pochwalić się pierwszymi efektami, ponieważ schudł już 12 kilo:

Borys ma być groźny i bardzo wychudzony. Przez miesiąc zrzuciliśmy już trochę ponad 10 kg, nawet 12, w tej chwili staramy się to podtrzymać, więc robimy tzw. podtrzymanie formy. Oczywiście, Borys jest na cateringu dietetycznym, ma zaplanowany przeze mnie odpowiedni jadłospis, ile ma zjeść odpowiednich składników odżywczych, ćwiczymy przynajmniej dwa razy w klubie, a resztę treningów Borys stara się robić sam w domu właśnie w tej technice Fit&Slide - przyznał trener w rozmowie z lifestyle.newseria.pl

Jesteśmy ciekawi co dalej.

Zobacz: Córka Szyca rośnie jak na drożdżach. Pokazał jej zdjęcie z synem partnerki

Zobacz także





Reklama

Szyc i Ślotała na premierze opery: