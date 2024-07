Krzysztof Skiba szykuje się do ślubu z młodszą od siebie o 26 lat Karoliną Kempińską. Skromna ceremonia ma się odbyć w wakacje. Do tego czasu lider Big Cyca chce znacznie zeszczupleć, dlatego odchudzanie znalazło się na liście jego przedślubnych przygotowań. Okazuje się, że artysta ma już pierwszy duży sukces na tym polu. Zobaczcie, co udało mu się osiągnąć i ile jeszcze przed nim.

Krzysztof Skiba odchudza się przed ślubem: "Jestem na diecie i ćwiczę"

Krzysztof Skiba nie ukrywa, że chce być w formie dla znacznie młodszej partnerki. 33-letnia Karolina Kempińska, jak się wydaje, jest dla muzyka najlepszą motywacją, by o siebie zawalczyć. Tym bardziej, że i ona przeszła na dietę, by nieco zmienić sylwetkę, o czym swego czasu poinformowała instagramowych obserwatorów.

Mam młodą partnerkę, która niebawem zostanie moją żoną, więc muszę dbać o zdrowie. Jestem na diecie i ćwiczę. W ciągu miesiąca schudłem aż sześć kilo. Mam taki plan, żeby do wakacji zrzucić jeszcze dziesięć - opowiedział Krzysztof Skiba w rozmowie z "Twoim Imperium"

Rzeczywiście, porównując najnowsze zdjęcia z tym sprzed miesiąca, kiedy to zakochani zafundowali sobie lot helikopterem, można zauważyć znaczną różnicę. Przypomnijmy, że gwiazdor ma już za sobą próbę odchudzania - przed laty udało mu się zrzucić aż 30 nadprogramowych kilogramów, ale pechowo dopadł go niesławny efekt jo-jo. Teraz, tracąc nieco ponad kilogram na tydzień, a więc w znacznie zdrowszym tempie, wokalista ma szansę na trwały efekt. Krzysztof Skiba ujawnił tygodnikowi, co robi, by gubić nadwagę. Przede wszystkim zrezygnował z potraw tłustych i słodkich oraz odstawił alkohol. Dietę, ułożoną specjalnie dla niego przez ekspertkę, połączył z ruchem - codziennie biega, regularnie pokonuje dystanse pływackie na basenie, a raz w tygodniu wylewa poty grając w squasha. Ponieważ do tej pory gubiło go m.in. mało racjonalne odżywianie podczas tras koncertowych, kiedy zaspokajał głód fast-foodami, postanowił i je wykluczyć, stawiając na regularne posiłki. Wygląda na to, że zmiana trybu życia służy muzykowi, a efekty widać już teraz.

Niedawno Karolina Kempińska ujawniła, że hejterzy skrytykowali jej sylwetkę. Przyznała, że rzeczywiście przytyła 11 kilogramów oraz zmieniła rozmiar odzieży na większy, ale już traci na wadze. Modelka bardziej martwi się o złośliwych komentujących, bowiem schudnąć można zawsze, a "nieszczęśliwi ludzie zawsze będą nieszczęśliwi".

A jak wam się podoba przemiana Krzysztofa Skiby? Zauważyliście już jej efekty na zdjęciach?

