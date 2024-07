1 z 7

Borys Szyc i Justyna Jeger-Nagłowska przyjechali do Sopotu na wakacje i przy okazji wpadli też na Polsat SuperHit Festiwal. Choć aktor nie jest na co dzień związany ze stacją Polsat, postanowił zabrać swoją ukochaną na kilka koncertów. Najpierw bawili się na recitalu Zbigniewa Wodeckiego, a później na koncercie z największymi przebojami radiowymi, podczas którego wystąpili m.in. Margaret, Enej czy Grzegorz Hyży, który za kulisami pozował do zdjęć ze swoją ukochaną Agnieszką. A jak prezentował się Borys Szyc ze swoją ukochaną? Para postawiła na luźne stylizacje, a aktor do swojego stroju dobrał jeszcze uroczy kaszkiet. Przypominamy, że ostatnio gdy para pojawiła się na premierze filmu w Warszawie, plotkowano o tym, że aktor oświadczył się swojej ukochanej, bo na jej serdecznym palcu błyszczał piękny pierścionek. Po zdjęciach z Sopotu widać, że nadal są bardzo szczęśliwi. Zobaczcie Borysa z ukochaną w Sopocie!

