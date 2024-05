Łukasz Federkiewicz zwany "Kortezem" wywodzi się z artystycznej rodziny. Matka piosenkarza była malarką amatorką, ojciec zaś grał na gitarze. W 2013 roku Kortez postanowił swoich sił związanych z muzyką w programie "Must Be the Music. Tylko muzyka". Dotarł do Rzeszowa na precasting, niestety nie udało mu się dostać do show. Jedak jego wokal spodobał się szefowi wytwórni muzycznej i "Jazzboy Records" Pawłowi Jóźwickiemu.

Kortez opublikował oświadczenie

Kortez pierwszą płytę wydał w 2015 roku. Od tej pory na jego koncertach pojawiają się liczni, wierni fani. Na pierwszej płycie Federkiewicz można usłszeć takie piosenki jak: "Zostań", "Co myślisz?", "Od dawna już wiem". Nostalgiczne, sentymentalne hity podbiły wówczas listy przebojów. W listopadzie 2017 roku Kortez wydał drugi album pt. "Mój dom". Natomiast w 2018 roku wraz z Dawidem Podsiadło i Krzysztofem Zalewskim nagrał singel "Początek". W tym samym roku wydał trzeci album "Mini dom". W kolejnych latach przybywało piosenek na koncie muzyka.

Na koncerty Korteza często trudno zdobyć bilety. Fani uwielbiają jego muzykę i nietypowy lekko nostalgiczny styl życia. Tym razem niestety piosenkarz za pośrednictwem Instagrama przekazał smutną wiadomość.

Kochani, bardzo tego nie lubię i nigdy sobie tego nie wyobrażałem, ale z przykrością stwierdzam, że dzisiejszy koncert - w Gdyni i jutrzejszy we Włocławku się nie odbędą. Rozłożyło mnie zapalnie uszu i krtani, średnio słyszę i kiepsko śpiewam. Dam znać na kiedy przełożę obydwa koncerty :) Trzymajcie się - Kortez.

Na szczęście fani zrozumieli, że zdrowie jest najważniejsze i życzyli piosenkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia. Dawali również znać, że z niecierpliwością czekają na powrót ulubionego piosenkarza do zdrowia i na scenę.

Najważniejsze BYĆ zdrowym. Kuruj się i wracaj. Jeszcze raz dzięki za wczoraj - napisała fanka.

Zdrówka. Trzymaj się tam i dbaj o siebie - dodała kolejna osoba.

Zdrowia, dbaj o siebie! - podsumowała obserwatorka.

My również życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!