Bokser gej Orlando Cruz z mężem Jose Manuelem Colonem

Orlando Cruz to przypadek bez precedensu w światowym boksie. Portorykańczyk jest jedynym aktywnym bokserem, który nie ukrywa swojej homoseksualnej orientacji i z dumą podkreśla, że jest gejem - taką informację możemy znaleźć nawet na jego Facebooku.

Cruz ma ostatnio więcej powodów do radości, bo w końcu udało mu się zalegalizować związek z wieloletnim partnerem, José Manuelem Colónem. Ceremonia odbyła się w Nowym Jorku, a konkretnie w słynnym Central Parku. Zdjęciami ze ślubu panowie pochwalili się na swoich kontach na Facebooku i Twitterze.

Myślicie, że doczekamy się kiedyś podobnej uroczystości w wykonaniu polskich gwiazd-gejów? Wprawdzie uniemożliwia im to póki co nasze prawo, ale miejmy nadzieję, że z jego ewentualną zmianą nadejdzie też zmiana w podejściu celebrytów do swojej seksualności. Zobacz: Ciachorowski: "Jestem nieuleczalnie zakochany"

Tak wyglądał ślub Orlando Cruza i Jose Manuela Colona: