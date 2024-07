Wczoraj odbyła się premiera filmu "Pokaż kotku, co masz w środku", na której pojawiła się m.in.: Sonia Bohosiewicz.

Maja wbrew obowiązującym trendom i modzie na koktajkowe sukienki, założyła ultrakrótkie szorty, kozaki za kolano i biały t-shirt z intrygującym napisem.

Choć t-shirty z różnymi napisami są niewątpliwie bardzo modne, a sama Maja jest niezaprzeczalnie bardzo urodziwa, to nie do końca jesteśmy przekonani, czy tego dnia Maja była aż tak doskonała.

Naszym zdaniem dół stroju wygląda trochę tandetnie i niezbyt modnie.

A wy, co sądzicie o stylizacji Bohosiewicz? Ubrałybyście się tak?

kj

