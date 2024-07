Bobbi Brown jest założycielką i dyrektorem kreatywnym Bobbi Brown Cosmetics. W branży kosmetycznej zadebiutowała w 1991 r., kiedy to wprowadzając na rynek serię Bobbi Brown Essentials zmieniła oblicze makijażu. Kolekcja 10 szminek w różnych odcieniach brązu idealnie wypełniła niszę na rynku. Filozofia Bobbi jest prosta: "Kobieta chce pozostać sobą, ale być piękniejszą i bardziej pewną siebie”. Tym razem zdradzamy wam jej rady na jesień 2013!

Reklama

Wskazówka Bobbi Brown #1

By uzyskać maksymalnie naturalny efekt użyj podkładu o żółtym odcieniu, najbardziej zbliżonym do twojej karnacji. Jesień 2013 to czas na przydymione spojrzenie. To stylizacja ponadczasowa i nieśmiertelna – stosowały ją zarówno Kleopatra jak i Freida Pinto czy Kate Moss. Uzyskanie takiego efektu może wydawać się prawdziwym wyzwaniem, ale w rzeczywistości jest całkiem proste – wystarczy zastosować właściwe produkty. Najlepsze rezultaty uzyskasz używając kredki do powiek w intensywnym kolorze, która gładko się rozprowadza i którą można łatwo zetrzeć lub rozjaśnić. Delikatniejszy kosmetyk łatwiej również nałożyć wokół wewnętrznego kącika oka, dzięki czemu będzie ono bardziej wyraziste. Aby dodać stylizacji zaskakującego efektu kolorystycznego podkreśl linię górnych rzęs intensywnie błyszczącym odcieniem.

Wskazówka Bobbi Brown #2

Nakładając na powieki ciemniejsze cienie pamiętaj o zastosowaniu korektora, który zakryje cienie pod oczami i rozświetli całą twarz. Najpierw rozjaśnij i zneutralizuj cienie korektorem o różowym odcieniu. Rozprowadź kosmetyk pędzelkiem lub palcem pod oczami, kończąc na dolnej linii rzęs, oraz w okolicach wewnętrznego kącika oka. Następnie rozświetl skórę korektorem w kremie o żółtym odcieniu, a na wierzch nałóż puder.

Wskazówka Bobbri Brown #3

Długie, gęste rzęsy nigdy nie wychodzą z mody. Uzyskanie takiego efektu zagwarantuje Ci supernasycona pigmentem formuła o konsystencji kremu, błyskawicznie nadająca rzęsom spektakularnej objętości. Dla uzyskania maksymalnego efektu wybierz maskarę w odcieniu najgłębszej czerni. Wiele czarnych tuszy ma tak naprawdę szarawy odcień, co niekorzystnie wpływa na wygląd rzęs.

Jesienią 2013 możesz bez poczucia winy oddać się czekoladowemu nałogowi. Odcień czekolady – bardziej intensywny, głębszy i bogatszy niż preferowany przez rzesze kobiet brąz błyskawicznie podkreśla oczy. Czekoladowe cienie do powiek zestaw z naturalnym różem lub maliną na ustach i policzkach. Takie zestawienie sprawi, że twarz będzie bardziej wyrazista, ale rysy nie wydadzą się ostre lub przeciwnie – rozmyte.

Zobacz także

Wskazówka Bobbri Brown #4

Masz ochotę na ładny, a jednocześnie odważny makijaż? Jesienią 2013 modne będzie zestawienie złoto-różowego cienia do powiek, różowego błyszczyka i czarnego lakieru do paznokci. Możesz również sprawić sobie superstylową stylizację z połyskującymi złotem powiekami, czarną, „rozmazaną” konturówką i czerwonymi paznokciami.



Reklama

*Na podstawie materiałów prasowych Bobbi Brown