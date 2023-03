Uśmiechnięta Magdalena Stępień na evencie marki makijażowej NOWE ZDJĘCIA

Magdalena Stępień coraz częściej wraca do wspomnień związanych z jej zmarłym synkiem, Oliwierem. Nie inaczej jest tym razem. Modelka pokazała zdjęcie chłopca, a także podzieliła się swoimi refleksjami, dotyczącymi regularnych badań. Zaapelowała do swoich fanów od których jak zawsze, dostała nieocenione wsparcie. Magdalena Stępień apeluje do fanów w sprawie badań i pisze o żałobie Ponad trzy miesiące temu zmarł Oliwier Rzeźniczak, synek Jakuba Rzeźniczaka i Magdy Stępień. Chłopiec przez pół roku walczył z rzadkim nowotworem wątroby. Jego rodzice zrobili wszystko, co mogli, aby ocalić chłopca - leczeniem Oliwiera zajęła się klinika w Izraelu. Śmierć Oliwiera była potwornym ciosem dla jego rodziców. Po chwilowej nieobecności w mediach modelka coraz częściej wspomina o synu, głównie za pośrednictwem swojego Instagrama. Ostatnio Magdalena Stępień opublikowała poruszające nagranie tuż po dniu Wszystkich Świętych. Natomiast teraz zaapelowała do wszystkich rodziców w sprawie badań. Pokazała poruszające nagranie z pacjetntem podczas badań i napisała: Przeżyłam to około 15 razy. Za każdym razem z sercem w gardle, ze łzami w oczach, lękiem... Choroba nowotworowa może spotkać każdego. Badajcie się. Często jesteśmy nieświadomi, że coś może być nie tak! Rak to cichy zabójca! - napisał Zobacz także: Magda Stępień wspomina zmarłego synka: "Trzy tygodnie przed odejściem potrafiłeś się uśmiechać" Zobacz także: Magdalena Stępień opublikowała zdjęcie grobu Oliwierka. Poruszający wpis Okazuje się także, że fani są wdzięczni za jej aktywność. Tym razem gwiazda "Top Model" pokazała wiadomość, jaką dostała od internautki: - Magda jesteś bardzo ważna. To Ty ocalasz pamięć Oliwierka. To Ty dajesz świadectwo jego istnienia. Ty, Ty,...