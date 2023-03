Oliwia Bieniuk w prześwitującym topie na evencie marki makijażowej. NOWE ZDJĘCIA

Dwunasta edycja "Tańca z gwiazdami" w telewizji Polsat, zbliża się wielkimi krokami. Znamy już część gwiazd, które pojawią się na tanecznym parkiecie, a jedną z nich jest Oliwia Bieniuk. Według medialnych doniesień, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, ma być w parze z nowym tancerzem, Jakubem Lipowskim! Trzeba przyznać, że młodej gwieździe trafił się prawdziwy przystojniak. Zobaczcie sami! Zobacz także: Oliwia Bieniuk w odważnej sesji zdjęciowej. Córka Anny Przybylskiej wprawiła fanów w osłupienie Oliwia Bieniuk zatańczy z Jakubem Lipowskim? Tancerz to prawdziwe ciacho! Oliwia Bieniuk coraz śmielej wkracza do polskiego show biznesu. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka już we wrześniu pojawi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Młoda gwiazda zdecydowała się nawet zrobić przerwę od nauki , aby wystąpić w tanecznym show. - Chciałabym zrobić sobie tzw. gap year. Rok przerwy od nauki mi się przyda, bo treningi do „Tańca z gwiazdami” pochłoną sporo czasu. Na studia chciałabym pójść za rok. Zdecydowanie nie widzę się na kierunkach ścisłych. Mam artystyczną duszę, więc pod uwagę wezmę kierunki humanistyczne - mówiła w rozmowie z Party, Oliwia Bieniuk. To z pewnością będzie duża przygoda dla Oliwii Bieniuk, która może również stać się przepustką do wielkiej kariery córki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Do tej pory jednak nie było wiadomo, z kim zatańczy młoda gwiazda, jednak według doniesień "Faktu", w parze z Oliwią Bieniuk najprawdopodobniej wystąpi nowy tancerz, Jakub Lipowski, który ma zastąpić Jana Klimenta! - Kuba tańczy praktycznie całe życie i ma ogromne sukcesy w świecie tańca. Ma charyzmę, dlatego produkcja postanowiła zaprosić go na miejsce Klimenta. Jest przystojny,...