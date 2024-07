1 z 15

Anna Kowalczyk z Boskamatka.pl, Ewelina Krajewska z Bobofashion.pl, Anna Stożek z Mamoholiczka.pl i inne znane blogerki dołączyły do akcji „Mamo, To Ja”.

Największy w Polsce miesięcznik dla rodziców zaprosił blogerki do swojej nowej akcji hasztagowej #warsztatyMTJ, promującej warsztaty „Mamo, To Ja”. To ogólnopolskie bezpłatne spotkania rodziców z ekspertami od zdrowia i żywienia dzieci. W ciągu trzech lat ich trwania wzięło w nich udział ponad 22 tys. rodziców z całej Polski.

Tej jesieni będziemy już w 20 lokalizacjach! Chciałabym, żeby informacja o warsztatach poszła w świat i dotarła do jak największej liczby rodziców – mówiła Magda Klimkowska, redaktorka naczelna „Mamo, To Ja”. Cieszę się, że w promowaniu jesiennej edycji warsztatów wspiera mnie tyle znanych i wpływowych blogerek i nawet jeden tata-bloger! Jestem pewna, że razem możemy zrobić dużo dobrego dla młodych rodziców.

W spotkaniu z red. naczelną „Mamo, To Ja” wzięli udział autorzy blogów:

Baby Trendsetter (Bognagozdowska.pl)

Bobofashion (Bobofashion.pl)

Boska matka (Boskamatka.pl)

DwaPlusCztery.pl

superTATA.tv

Haart - galeria dobrych pomysłów (Haart.com.pl)

Ratunku, bliźniaki (Ratunkublizniaki.pl)

Farmaceuta-radzi.pl (Farmaceuta-radzi.pl)

Kosmetomama (Kosmetomama.pl)

Mama Trójki (Mama-trojki.pl)

Manufaktura Radości (Manufaktura-radosci.blogspot.com)

Mamo!holiczka (Mamoholiczka.pl)

Tosinkowo (Tosinkowo.pl)

Wypaplani.pl (Wypaplani.pl)

Aby wziąć udział w akcji, umieść na swoim Facebooku czy Instagramie wpis o warsztatach „Mamo, To Ja” z hasztagiem #warsztatyMTJ. Więcej informacji na warsztaty.mamotoja.pl

Obejrzyj zdjęcia ze spotkania blogerek i „Mamo, To Ja”: