Piotr Kukulski czyli "Pikej" to z pewnością jeden z największych anty-bohaterów polskiego show-biznesu w ostatnich kilku miesiącach. Konflikt ze sławną siostrą, niefortunne wypowiedzi i nachalny lans nie wzbudzają sympatii wielu Polaków, mimo tego, że Piotrek (w swoim mniemaniu) ma szczere i dobre intencje. Przypomnijmy: Chcę zarażać miłością do luksusu! To jest fajne

Reklama

Najbardziej oburzone wydaje się środowisko hip-hopowe, którego Kukulski czuje się reprezentantem. Jego stylizowanie się na amerykańskich raperów i próby nagrywania muzyki na "globalnym poziomie" nie robią temu środowisku dobrej reklamy i wystawiają go na pośmiewisko. Jeden z popularniejszych przedstawicieli tego gatunku, Donatan, również nie ma najlepszego zdania o Pikeju. Nie chce jednak swoimi wypowiedziami promować Kukulskiego, a w rozmowie z AfterParty.pl określił go mianem... "pasożyta". Zobaczcie wideo:

Reklama

Zobacz też galerię zdjęć Pikeja szpanującego drogimi ciuchami: