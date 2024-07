Izabela Kisio-Skorupa nie rezygnuje z pokazywania się na salonach i choć nikt nie jest w stanie powiedzieć, czym się zajmuje, wciąż nie ma problemów z uzyskiwaniem zaproszeń na największe medialne wydarzenia. Konflikt z córką nie został jeszcze zażegnany, co tylko wzbudza dodatkowe zainteresowanie wokół matki Aleksandry Kisio. Przypomnijmy: "Nie odbiera telefonów, nie mówi o ciąży. Ktoś nią steruje"

Charakterystyczny styl wypowiedzi i temperament zjednał Izabeli wielu fanów wśród internautów, którzy tworzą nawet specjalne fanpage na Facebooku poświęcone jej osobie. To nie do końca cieszy samą zainteresowaną, która nagrała wideo nawet wideo, gdzie zniechęca do odwiedzania fikcyjnych profili. Zapowiada też, że już niebawem wystartuje jej blog i oficjalna strona internetowa. Co na niej będzie? To pozostaje słodką tajemnicą Izabeli...

Będziecie odwiedzać bloga Kisio-Skorupy?

