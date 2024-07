Chociaż od momentu, kiedy Beyonce zdradziła, że spodziewa się dziecka minęło zaledwie kilka dni, to artystka razem z mężem już rozpoczęli intensywne przygotowania do nadejścia potomka. Okazuje się, że jedną z najważniejszych decyzji jaką podjęli było wybranie ojca chrzestnego dla nienarodzonego jeszcze maleństwa.

Jak poinformował „The Sun” Beyonce i Jay-Z postanowili, że najlepszym kandydatem jest ich wspólny przyjaciel Kanye West!

- Kanye jest tak samo podekscytowany dzieckiem jak Beyonce i Jay-Z. Powiedział, że będzie ojcem chrzestnym dziecka i jest tym zachwycony. To dla niego wielki zaszczyt- zdradził informator.

Wygląda więc na to, że oprócz sławnych rodziców maleństwo będzie mieć równie sławnego wujka!

