Beyonce ciągle szuka nowych pomysłów na swoją karierę. Jeszcze kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że piosenkarka chce wydać książkę kucharską a dziś możemy poinformować Was o kolejnym marzeniu Beyonce. Okazuje się bowiem, że słynna gwiazda chciałaby otworzyć własną szkołę tańca!

- Pewnego dnia chciałabym otworzyć szkołę tańca dla młodych ludzi- zdradziła w rozmowie z „In Style”.

Wygląda więc na to, że Beyonce chce zając się tym co wychodzi jej najlepiej czyli muzyką i tańcem. Czyżby sama chciała szkolić przyszłych tancerzy, którzy mogliby występować w jej teledyskach?

Ciekawe co jeszcze wymyśli Beyonce…



