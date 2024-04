"Taniec z Gwiazdami" to możliwość zdobycia Kryształowej Kuli oraz 100 tys. złotych dla gwiazdy. Okazuje się, że nie wszyscy uczestnicy 14. edycji marzą o tej nagrodzie i niektórzy są już zmęczeni nie tyle treningami, ile mieszkaniem w Warszawie. Jedna z uczestniczek nie kryje, że po odpadnięciu poczuje ulgę... Nie uwierzycie, o kogo chodzi!

Reklama

Dagmara Kaźmierska chce już odejść z "Tańca z Gwiazdami"?

W "Tańcu z Gwiazdami" zostało siedem par, które walczą o udział w kolejnych odcinkach. Wydawało się, że każdy z uczestników chce jak najdłużej utrzymać się w programie, co daje mu szansę na Kryształową Kulę i nagrodę główną. Teraz okazuje się, że nie wszystkim o to chodzi. Dagmara Kaźmierska w jednym z wywiadów zdradziła, że na czas udziału w "Tańcu z Gwiazdami" przeniosła się do Warszawy, ale mieszkanie w stolicy jest dla niej bardzo męczące i kiedy odpadnie z show, to poczuje ulgę. Zaskoczeni?

Ja nie lubię tego miasta. To jest piękne miasto, mam tu przyjaciół. Ale tu brakuje mi czasu. Chodzę spać o czwartej nad ranem, ale ja lubię być u siebie. Tu nie ma nic z mojego domu, teraz sobie przywiozłam pościel. (...) Tu mam piękny apartament, ale tu nie ma nic mojego. Brakuje mi domu i źle się tu czuję. Jak odpadnę, to będzie ulga, bo wrócę do siebie powiedziała Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Jastrząb Post

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East News

Do tej pory, choć Dagmara Kaźmierska nie otrzymuje zbyt wysokich not od jury, a ich oceny są często mocno krytyczne, to cieszy się ogromną popularnością w programie i niezmiennie może liczyć na swoich fanów, którzy oddają na nią głosy. Jak wiadomo, królowa życia od kiedy wróciła na mały ekran pojawia się nie tylko w "Tańcu z Gwiazdami", ale niebawem ruszy drugi sezon programu "Dagmara szuka męża", a obecnie celebrytkę można oglądać w nowej odsłonie "Pamiętników z wakacji".

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East News

Reklama

Sądzicie, że życzenie Dagmary Kaźmierskiej się spełni i odpadnie z "Tańca z Gwiazdami"? My jednak mamy nadzieję, że jeszcze długo ten moment nie nastąpi!