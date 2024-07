1 z 8

Jeśli szukać w Hollywood perfekcyjnych rodzin to z pewnością jedną z pierwszych, które przychodzą na myśl, są Beckhamowie. Victoria i David to para niemal idealna - piękna, kochająca się i z bardzo długim stażem. I do tego śliczne dzieci. Ostatnio paparazzi przyłapali całą gromadkę na lotnisku w Los Angeles i nawet uchwyceni w codziennej, prozaicznej wręcz sytuacji, prezentują się jak z żurnala. Coś nam podpowiada, że to akurat zasługa Victorii...

Zobaczcie rodzinę Beckhamów na lotnisku. Idealni?