Internet kpi z żółtego żakietu Beaty Szydło. Wpadkę skomentował m.in. Andrzej Saramanowicz:

W książce "Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie" Patti Bellantoni czytamy:

"Żółty w naszej świadomości utrwalił się jako kolor ostrzegawczy. Jadowite gady i płazy są często żółte - ostrzegając każdego, kto spróbuje się do nich zbliżyć - są niczym wielkie ostrzeżenie zapisane w naszym genetycznym kodzie. (...) Żółty jest idealnym symbolem obsesji. (...) Travis Bickle (Robert De Niro), kierowca soczysto-żółtej taksówki w 'Taksówkarzu' to jeden z największych maniaków w historii kina. Nawet Warren Beaty, wcielając się w postać Dicka Tracy'ego, ubiera kolor żółty. (...) Przygnębieni ludzie wierzą, że kolor żółty jest jasny, słoneczny i że ich rozweseli. Ale żółty generuje też niepokój i stres. (...) Natarczywość krzykliwej, żółtej barwy, użytą w jasnej formie, można odczytać jako zagrożenie. Promieniowanie Y w 'Tajemniczej zbrodni' to jaskrawo-żółte światło, którego właściwość Samuel L. Jackson określa jako >okrutna<."

I to tyle w kwestii podświadomości dzisiejszej władzy w Polsce.