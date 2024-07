Beata Sadowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wygląda jej życie od kiedy została mamą. Dziennikarka uwielbia dalekie podróże i sport - czy będąc mamą dwóch synów musiała zrezygnować ze swoich pasji?

42-letnia gwiazda przyznaje, że jeszcze przed pierwszym porodem wszyscy straszyli ją, że przez najbliższe lata nie będzie mogła ruszyć się z domu. Jak wyglądała rzeczywistość w przypadku Beaty Sadowskiej, która w 2013 roku urodziła Tytusa, a na początku marca 2016 roku synka Kosmę? Okazuje się, że dziennikarka nie zrezygnowała ze swojej pasji - co więcej, Sadowska nie ukrywa, że chętnie zabiera swoje dzieci na dalekie wycieczki. W księgarniach pojawiła się właśnie jej książka "I jak tu nie podróżować (z dzieckiem)", którą napisała razem ze swoim partnerem Pawłem Kunachowiczem.

Nie zmieniliśmy trybu naszego życia. Oczywiście dostosowaliśmy się do naszego synka, ale też synek dostosował się do nas. W ciągu tych dwóch lat był na maratonie w Nowym Jorku i na maratonie w Londynie, na starcie rajdu Dakar w Argentynie, był z nami w Chile i w Brazylii, więc zjeździł z nami pół świata i ma się dobrze na szczęście - przyznaje Sadowska. - Dwumiesięczny Kosma był już ze mną w Londynie, tam musiałam polecieć na sesję a ponieważ go karmię piersią no to nie było wyjścia. Za chwilę wyruszamy całą bandą do Francji.