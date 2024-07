1 z 9

Kobieta o wielu twarzach. Podróżniczka, autorka, wolny ptak. Przez lata szukała swojego miejsca. W końcu je znalazła: jej piękny, okazały dom to zapis jej podróży, wspomnień i marzeń.

Gdy zmieniamy domy, zmieniamy się też sami? W nowych domach jesteśmy inni?

Beata Pawlikowska: Nie wydaje mi się. Ja chciałam tylko mieć więcej przestrzeni i móc rano usiąść sobie w słońcu, poczuć wiatr we włosach. To jest możliwe wtedy, kiedy masz swój ogród. A teraz mam. I moje koty mogą teraz wychodzić na dwór, kiedy chcą, są wreszcie wolnymi osobami. Wymarzyłam sobie dom urządzony na biało. Dużo słońca, dużo światła i przestrzeni. Symboliczna czystość. Tym bardziej że ja pracuję w domu, więc tu piszę, myślę, rysuję, obmyślam audycje do radia. Otwarta przestrzeń i minimalistyczne wnętrze sprzyjają skupieniu i pracy twórczej.

Jesteś uzależniona od pisania? Musisz pisać?

Beata Pawlikowska: Niczego nie muszę. Podczas podróży na przykład nie piszę i nie z każdej podróży piszę książkę. Na przykład nie wiem, dlaczego do tej pory nie opisałam mojej wyprawy w Himalaje. Tam zrozumiałam, że warto próbować tego, co jest nieznane i co wydaje się bardzo trudne. Nigdy wcześniej nie chodziłam po górach. Uważałam, że mój świat to dżungla. Gorąca, tropikalna, wilgotna.

A Ty jesteś kolejnym wcieleniem King Konga?

Beata Pawlikowska: Oj, chyba nie. Nie mam skłonności do pięknych dziewcząt jak King Kong. Kiedy zaproponowano mi udział w wyprawie na szczyt wulkanu Mismi w Peru, tylko się roześmiałam i powiedziałam, że to nie moja bajka. A potem pomyślałam: spróbuję! Pojechałam w Andy, a rok później weszłam na sześciotysięcznik w Himalajach. To było niesamowite!

Ciężko było?

Beata Pawlikowska: Bardzo ciężko. Idziesz i myślisz, że to szaleństwo. Jest tak mało tlenu w powietrzu, że masz wrażenie, że zaraz się udusisz. Pomyślałam: zrobię 12 kroków i zastanowię się, czy idę dalej, czy wracam. Ale coś mnie pchało naprzód. Jakaś szalona chęć, pragnienie. Ciało odmawiało posłuszeństwa, więc postanowiłam, że zrobię tylko następne 12 kroków. Liczyłam: jeden, drugi, trzeci, aż doszłam do 12. I wtedy pomyślałam, że zrobię jeszcze raz 12 kroków, a potem znowu 12. Aż weszłam na szczyt. I tam zrozumiałam, że dobrze jest włożyć w coś dużo wysiłku, by przekonać się, jaką mam niesamowitą wewnętrzną siłę, która potem została ze mną. W każdej chwili mogę z niej korzystać.

Co z nią robisz?

Beata Pawlikowska: Używam jej na co dzień. Do pisania książek, wpadania na nowe pomysły, prowadzenia programu, do biegania, do rysowania, do pisania felietonów i reportaży, robienia zdjęć. Wiesz, że nie mam żadnych zaległości? Mam czas na wszystko, co jest dla mnie ważne. To jest cudowne uczucie.

