Beata Kozidrak ma nową fryzurę! Gwiazda pojawiła się na premierze swojego nowego teledysku "Upiłam się Tobą" zupełnie odmieniona. Impreza odbywała się w modnym warszawskim klubie La Playa i przyciągnęła prawdziwe tłumy. Beata Kozidrak jak zwykle błyszczała, a nowa fryzura sprawiła, że artystka wyglądała jeszcze piękniej niż zwykle. Skąd pomysł na odświeżenie wizerunku?

Kobieta ma się zmieniać sama dla siebie. Jeśli się zmienia, to znaczy, że życie idzie do przodu dla niej, że robi to nie tylko dla siebie, a może dla kogoś... Chce się zmieniać, chce być inna, chce się podobać i nie trzeba się tego wstydzić - powiedziała Beata Kozidrak w wywiadzie dla Party.pl.